Başkan Altay, Barış Caddesi Tramvay Hattı hakkında açıklama yaptı. Raylı sistem yatırımları 58 kilometreye ulaştı. Eski tramvayların modernizasyonu sağlanacak. Ağaçların taşınması dikkatle yapılacak. Yeni trafik kontrol merkezi kurulacak. Konya, ulaşımda önemli bir merkez olacak

BASIN AÇIKLAMASI RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI HAKKINDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barış Caddesi Tramvay Hattı, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın birinci ve ikinci etapları, KONYARAY Banliyö Hattı hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Altay, “Bugüne kadar şehrimizde 26,7 kilometre raylı sistem yatırımı gerçekleştirdik. Şu an devam eden yeni hatların toplam uzunluğu 58 kilometre olacak. Bu hatlar tamamlandığında, Konya kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelecek” şeklinde değerlendirdi.

BARIŞ CADDESİ TRAMVAY HATTI HAKKINDA

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda şehirde daha önce kullanılan eski tramvayları modernize ederek kullanacaklarını vurgulayan Başkan Altay, bunun belediyeye yeni bir borç yükü getirmeyeceğini aktardı. Hattın yapımı esnasında bazı ağaçları kaldırmak zorunda olduklarını ifade eden Altay, “Bu ağaçları taşımak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz ve elimizden geleni yaparak ağaçların başka yerlerde yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

TRAFİK KONULU YENİ YATIRIMLAR

Başkan Altay, şehir trafiğini rahatlatmak adına yapılacak yeni köprülü kavşaklar ve köprülerdeki revizyon üstünde de durdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalara değinen Altay, “Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale sürecine yakında giriş yapacağız. Bu hattın toplam uzunluğu 13,85 kilometre olacak ve başlangıç noktası Fırat Caddesi olacaktır” şeklinde bilgi verdi.

HIZLI İHALE DÖNEMİ

Başkan Altay, Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın inşaatına bahar aylarında bir an önce başlamak arzusunda olduklarını belirtti. “Yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığımız bu projeyi, dünya bankası kredisiyle hayata geçiriyoruz. Amacımız, mümkün olan en kısa sürede inşaata başlamaktır” şeklinde konuştu.

ESKİ TRAMVAYLAR DAHA EKONOMİK ÇÖZÜM

Eski tramvayların kullanılacak olmasından da bahseden Başkan Altay, bununla birlikte “Eski tramvaylarımızın modernizasyon çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Böylece şehrimize hem ekonomik bir katkı sağlayacağız hem de sürdürülebilir bir ulaşım sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.

AĞAÇ KORUMA ÇALIŞMALARI

Yeni hattın yapımında kaldırılması gereken ağaçlarla ilgili hassasiyetlerini vurgulayan Altay, “Tüm ağaçlarımızı tek tek taşıyarak başka alanlarda yaşatmayı arzu ediyoruz. Bu konuda titizlikle çalışıyoruz” dedi.

YENİ TRAFİK KONTROL MERKEZİ’

Başkan Altay, projeyle birlikte yeni bir Trafik Kontrol Merkezi kurulacağını duyurdu. Bu merkezin, şehrin trafik sistemini ve afet durumlarında yönetmek için önemli olacağını belirtti. “Bu alan, yaklaşık 6 bin 340 metrekare büyüklüğünde olacak ve tüm trafik sistemimizi kontrol edeceğiz” dedi.

ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATAN ÇALIŞMALAR

Trafik sorununa dair önemli yatırımların devam ettiğini ifade eden Altay, şehirdeki eski sanayinin kaldırılmasıyla Yeni YHT Garı’nda oluşturacakları banliyö istasyonunun merkezi bir nokta olacağını aktardı. “Bu sayede farklı hatlar arasında ulaşım sağlanacak ve hem sosyal hayat hem de ulaşım daha kolay hale gelecek” diye belirtti.

BANLİYÖ İNŞAATINDA GÜÇLÜ İLERLEME

KONYARAY Banliyö Hattı’ndaki inşaatın hızla devam ettiğini dile getiren Altay, “Meram Gar’dan başlayarak 23 kilometrelik hattımız tamamlanmak üzere. Biz de araç alım sürecimizi takip ediyoruz” dedi.

RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDA BÜYÜK BİR ARTIŞ

Toplam raylı sistem yatırımının 58 kilometreyi bulacağını ifade eden Başkan Altay, “Konya tarihindeki en uzun raylı sistem hatlarını oluşturuyoruz. Bu hatlar tam anlamıyla zincirleme bir rahatlama yaratacak” şeklinde bilgi aktardı.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU İÇİN ÇÖZÜMLER

Mobilyacılar Köprülü Kavşağı’nda yaşanan trafik problemlerine dikkat çeken Başkan Altay, çeşitli yenileme çalışmaları ile bu sorunun üstesinden gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Çalışmaların Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle gerçekleştirileceğini ekledi.

KONYA’YI GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER

Konya’nın ulaşım altyapısının gelişimi adına hayallerinin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Altay, “116 kilometre ilave hatla, raylı sistemde Anadolu’da en öne çıkan şehir olacağız” dedi.

HİZMET KÜLTÜRÜ AÇIKLAMASI

Son olarak, Konya’nın birlikte çalışma kültürüne vurgu yapan Başkan Altay, “Planlı çalışan bir şehir olarak, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Konya’nın geleceği için çabalıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.