Başkan Altay, Ekmek Üretimini Arttırdı

GÜNLÜK EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ 150 BİNE ULAŞTI

Hizmete alınan ikinci etapla günlük ekmek üretim kapasitesinin 150 bine ulaştığını belirten Başkan Altay, fiyatları regüle etmenin temel amaçları olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Fenni Fırın Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi. Vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

FENNI FIRIN 1927’DEN BU YANA HİZMET VERİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fenni Fırın’ın ikinci etabının tanıtımını yaptı. Fenni Fırın’ın hizmete giren ikinci etabını basın mensupları ile birlikte inceleyen Başkan Altay, buranın Konyalılara hijyenik ekmek üretme amacıyla 1927’de kurulduğunu, ancak 1985’te yol genişletme sebebiyle faaliyetine son verildiğini hatırlattı. Başkan Altay, “Bugün itibariyle günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Burası Konya’nın en hijyenik tesislerinden biri.” diye konuştu.

DİĞER ÜRETİM ÇEŞİTLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Fenni Fırın’ın Konya’nın önemli markalarından biri haline geldiğini dile getiren Başkan Altay, “Ayrıca tesisimizde yarı otomatik olarak 90 bin sandviç ekmek ve 25 bin simit üretiyoruz. Simitlerimizi ‘BÜFEM’ markası adı altında 5 liradan, simit-çay 10 lira, simit-ayran 10 lira olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 8 bin somun ekmeği el işçiliğiyle üretildiği bilgisini de verdi.

EREĞLİ’DE YENİ FENNI FIRIN KURULACAK

Başkan Altay, ilçelerden gelen yoğun talep nedeniyle Ereğli’de yeni bir tesis kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Ereğli Devlet Hastanesi’nin yanında imar uygulamalarının gerçekleştirildiğini ve en kısa sürede Ereğli’nin de Fenni Fırın’a kavuşacağını söyledi.

AMAÇ FİYATLARI DENGELEMEK

Başkan Altay, fiyatları regüle etmenin önemine değinerek, “150 bin kapasiteli fırınımızla Konya’daki tüm ekmek üretimini sağlamamız mümkün değil. Fırıncılarımız da bunun en önemli parçası, ama amacımız vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmesi.” dedi. Şu anda 52 büfede bu satışın yapıldığını ve 122 personel ile önemli hizmetler verdiklerini ifade etti. Son olarak, “İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızın en hijyenik şekilde gıda ürünlerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.