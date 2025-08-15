Başkan Arı, “500 Günde Nevşehir” Dedi

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRMESİ

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve başlamasının ardından geçen süredeki faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla “500 günde Nevşehir” konulu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Arı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda kentin yerel gazetecileriyle bir araya geldi. 500 gün içerisinde, şehirde bazı projeler ve yatırımlar hayata geçirdiklerini ifade eden Arı, şehrin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve dikkatlice hazırlanan vizyonel planların belediye personeli tarafından uygulamaya konduğunu aktardı.

PROJELERİN DETAYLARI VE YENİ YATIRIMLAR

Arı, altyapıdan peyzaj düzenlemelerine, turizm yatırımlarından kentsel dönüşüm projelerine kadar geniş bir yatırım yelpazesini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, içme suyu problemleri için yeni su kuyuları açtırdıklarını ve toplu ulaşımdaki sorunları çözmek için eylül ayında nostaljik tramvay hizmetini kente kazandıracaklarını duyurdu. Daha yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Arı, “Asfalt Plenti Tesisi kuruyoruz. Saatte 240 ton kapasiteli tesis sayesinde yıllık 115 milyon liradan fazla tasarruf sağlanacak” diye ekledi.

GELİŞİM VE GELECEK PLANLARI

Ayrıca, otopark sorununu aşmak amacıyla 15 bin metrekarelik bir katlı otopark projesinin hazırlandığını duyuran Arı, kurulacak GES projesi ile yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik üretimi planladıklarını söyledi. Toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sonlandı.