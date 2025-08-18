Başkan Aydım, Şeffaflık Vurgusu Yaptı

KARABÜK İDMAN YURDU’NDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Karabük’te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig temsilcisi Karabük İdman Yurdu’nda başkan Adem Aydım, basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalar yaptı. Bu sezon TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan kulüpte, Başkan Aydım son dönemlerde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

AHMET KABAKCI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Başkan Aydım, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kabakcı’nın kulüp başkanlığına lanse edilmesi sonrası yaşanan olayları değerlendirdi. Kabakcı’nın başkan olarak belirtilmesinin, yapılacak faaliyetlerin önünü açacağı umuduyla yapıldığını vurgulayan Aydım, “Bize söylenilen mali sözler, ödenmesi gereken bazı borçlar ödenmedi. Bir borç ödemesi, transfer, mali ödeme olmamasına rağmen takımı kampa götürmek için yaptığını öğrendik. Göreve geldiğinde faal görevde olan teknik direktöre olan tavırları dahil bazı yanlışları gördüğümüz için görevimizi bırakmamaya karar verdik. Ahmet Kabakcı’nın kulüple hiçbir alakası kalmamıştır” dedi.

KAMUOYUNA YANIT

Kamuoyunda dolaşan kulübün icra durumu ile ilgili bilgi kirliliği hakkında ise Başkan Aydım, “Kulübümüzün muhasebesi her zaman şeffaftır ve hazırdır. Biz her zaman her şeye hazırız. İlk günden beri durum hep böyleydi. Bütün süreci Karabük Valisi başta olmak üzere şehrin ileri gelenleri ile paylaştım. Vali Mustafa Yavuz benim Karabük’ün evladı olduğumu, kulübün de benim evladım olduğunu söyledi. En iyi kararın benim verebileceğimi ifade etti” şeklinde konuştu.

Aydım, lig için çok az süre kaldığını ve tüm çalışmaları ellerinden geldiğince yapacaklarını belirtti. Ayrıca, bu gelişmeleri de şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.