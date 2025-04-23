Başkan Boric, Lula İle Görüştü

ŞİLİ DEVLET BAŞKANI BORİC’İN BRİZİLYA ZİYARETİ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, resmi ziyareti çerçevesinde Brezilya’ya gitti. Bu ziyaret kapsamında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Lula da Silva, Boric’i başkent Brasília’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’nun girişinde karşıladı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’ne göre, iki lider, ticaret savaşları ve ikili ilişkiler konularını görüştü. Ayrıca, bu iki ülkeyi birbirine bağlayacak olan 2 bin 400 kilometrelik “İki Okyanus Koridoru” kara yolu projesi hakkında da tartışmalar yapıldı.

İKİ LİDERİN AŞIRI SAĞA KARŞI İŞBİRLİĞİ

Daha sonra, iki lider demokratik rejimlere yönelik bir tehdit olarak gördükleri aşırı sağın yükselişi karşısında işbirliğini geliştirme konusunda uzlaştı. Lula da Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boric’i BRICS Zirvesi’ne davet ettiğini belirtti. “Biz soğuk savaş istemiyoruz. ABD ya da Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Her ikisiyle de ticaret yapmak istiyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Latin Amerika’nın kalkınması için bölgesel entegrasyonun önemini vurgulayan Lula da Silva, Güney Amerika’daki entegrasyon politikalarının serbest ticaretle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

BORİC’İN TİCARET POLİTİKALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Şili Devlet Başkanı Boric, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının küresel ekonomik çalkantılara neden olduğunu vurgulayarak, “Böylesi belirsiz zamanlarda kimse kendisini kurtaramaz.” ifadesini kullandı. Boric, demokrasi, çok taraflılık ve serbest ticaretin savunulması konularında Lula da Silva ile hemfikir olduğunu aktararak, bu değerleri korumak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.