Başkan Bozbey İstifa İddialarını Yalanladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, partisinden istifa edeceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Bozbey, “Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. İddiaların nedenini bilmiyorum. Haberleri duyduğumda gülüp geçtim. Biz ekibimizle, kurumlarımızla görevimizin başındayız” dedi. Bozbey, Yenişehir’de gerçekleştirdiği başkanlık buluşması sırasında, CHP’den ayrılıp Ak Parti’ye geçeceği yönündeki spekülasyonları da reddetti.

SOSYAL MEDYA HABERLERİNE DEĞİNDİ

Bozbey, “Malesef sosyal medyada birden bire patlayan haberler, nereden çıktı dediğimiz gündemle karşılaştık. Bizler işimizin başındayız. Tüm ekibimizle birlikte tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden şeffaf ve adil biçimde hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş bir insan olarak medyadaki bu habere gülüp geçmek istiyorum. Çünkü bizler Nilüfer’de 20 sene hizmet ettik. Birçok defa bu olaylarla karşılaştık. Bursa Büyükşehir Belediye başkanı olarak hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin, Bursa’yı bütünleştiren bir anlayışla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BURSALIYALARA GÜVEN TAZELEDİ

Başkan Bozbey, Bursalıların kendilerine duyduğu güvenin devam ettiğini belirterek, “Bursalılar bize güvendi ve bu anlayışımızın da hizmet olarak sunulmasını görüyor ve görmeye devam ediyor. Bunun içindir ki bizler görevimizin başındayız. En iyisini, en nitelikli hizmeti Bursalılara sunma sorumluluğunu üstleniyoruz. Bursalıların taleplerini biliyoruz ve sorunlarını çözme noktasında anlayışımız var” dedi. Ayrıca basının sorumluluk ilkeleri çerçevesinde bu tür haberlerin paylaşılması gerektiğinin altını çizerek, “Basınımızı sorumluluğa davet ediyorum” diye ekledi.

ŞEVKİ KIRMAYACAK

Başkan Bozbey, kendilerinin karşılaştığı bu haberlerin şevklerini kırmayacağını, aksine artıracağını vurgulayarak, “Önümüze olumlu şekilde bakarak ekibimizle, arkadaşlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte adil ve şeffaf hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mustafa Bozbey’i Bursa biliyor, iyi tanıyor. Biz ne olduğumuzu biliyoruz. Bu haberlere sadece gülüp geçiyoruz, hizmetimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bursa’nın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Bozbey, “Yeşil alanlar azaldı ve su konusunda tasarruf yapmalıyız” dedi. Bozbey, Ak Parti’den teklif alıp almadığına yönelik bir soruya ise, “Böyle bir şey söz konusu değil. Nedenini bilmiyorum. Bu iddiaları çıkaranlara sormak lazım. Gülüp geçtim” yanıtını verdi.