Başkan Büyükkılıç Yol Açılışına Katıldı

YOLUN AÇILIŞI VE YATIRIMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yolun açılışına katıldı. Belediyeden gelen açıklamaya göre, bu grup yolu, sıcak asfalt ile kaplanarak tamamlandı. Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan yol, 72 milyon liralık yatırımla modern ve güvenli duruma getirildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN AÇIKLAMALARI

Yolun açılışı sırasında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Coşkuyla yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hem açılışa katılan hem de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerimizde doğal gaz ve içme suyu altyapısından sonraki önemli adımda, ulaşımda da büyük bir dönüşümü hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışıyoruz.” dedi.

KİRAZLI MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN YORUMLAR

Kirazlı Mahallesi’nden Mehmet Teke, “Allah razı olsun. Yolumuz açıldı, kanalizasyon, suyumuz geldi. Büyükşehir Belediyemiz bizi tozdan kurtardı. Köyümüze, şelalemize bir canlılık getirdi. Çok memnunuz, Memduh Başkanımız, bizim memleketimizi seviyor.” şeklinde ifadelerle yeni yolun önemine dikkat çekti.