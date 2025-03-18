Başkan Çağlayan’dan CHP Törenine Tepki

AK PARTİ İL BAŞKANI’NDAN TEPKİ

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin alternatif töreninde yaşanan durumlara karşı sert eleştirilerde bulundu. Başkan Çağlayan, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı alternatif törenle ilgili yaşananlara karşı fikrimizi ifade etmek isterim” diyerek açıklamasına başladı.

VATAN VE BAYRAK BİRLİKTEDİR

Başkan Çağlayan, “Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu vatan hepimizin vatanıdır. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Bu devlet hepimizin devletidir. Kimsenin ayrı bir değerlendirme yapma, ayrı bir program düzenleme lüksü yoktur” şeklinde konuştu. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde CHP’nin düzenlediği alternatif törenin izahı olmadığını vurguladı.

ÇANAKKALE’DE BİRLİK RUHU

“Çanakkale’de senin dedenle benim dedem bu vatan bölünmesin diye mücadele etti” diyen Çağlayan, alternatif törenlerin yapılmaması ve paralel yapıların oluşmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Senin şehidinle benim şehidim ayrı değil. Hepsi bayrağımız dalgalansın diye şehit oldu” şeklindeki sözleriyle birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

DEVLETİN SINIR UÇLARIYLA OYNAMAK

Çağlayan, “Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirecekleri organizasyonlar için izin alıp, belirlenen yerler dışında programlar yaparak devletin sinir uçlarıyla oynamaktadırlar” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Devletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarının altını çizdi. “Haddi aşmada üzerinize yok. ‘Ötekileştiriyorsunuz’ der, kendiniz ötekileştirirsiniz” ifadesiyle, CHP’nin tutumunu eleştirdi.