Başkan Çetinkaya, Öğrencilere Koltuk Devretti

ÇOCUKLARA MAKAM DEVRİ

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla koltuğunu iki öğrenciye bıraktı. Belediyeden alınan bilgilere göre, Başkan Çetinkaya, İlk Adım Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim alan iki öğrenciyi makamında misafir etti. Bu özel günde, Çetinkaya, hem makam koltuğunu hem de Belediye Meclis Salonu’ndaki koltukları öğrencilere devretti.

ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Çetinkaya, yaptığı açıklamada çocukların bayramını en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti. Bu etkinlik, çocukların bayram coşkusunu paylaşmak ve onlara özel bir an yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.