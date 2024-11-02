“Başkan Doğan: Borçsuz Trabzonspor Üzerine”

ERTUĞRUL DOĞAN’IN KONUŞMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalar yaptı. Konuşması öncesinde 2020 yılında hak ettiği divan kurulu üyeliği belgesi, Mahmut Ören tarafından kendisine takdim edildi. Başkan Doğan, bu hayattaki en değerli ve şerefli göreve geldiğini ifade etti. “1.5 yılda çok şey yaşadık, çok önemli sıkıntılardan geçtik ama seçildiğim kongrede sizlere bir söz vermiştim.” dedi ve ekledi: “Benim asıl amacım, Trabzonspor’un ekonomisini sürdürülebilir ve bu kulübü yönetilebilir bir hale getirmekti.”

EKONOMİK BAŞARILAR VE İLERLEME

Bu süreçte yaşananları tarif etmenin zor olduğunu belirten Doğan, eski başkanların ve yöneticilerin durumun ne denli kıymetli olduğunu daha iyi anlayacağını söyledi. Doğan, “Geliri mevcut faizinin yüzde 10’unu karşılayabilecek bir kulübü, şu an itibarıyla tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduk.” şeklinde bilgi verdi. Trabzonspor’un bankalara yıllık 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünü kaldırdıklarını dile getirdi. Göreve geldiklerinden bu yana Türk futbol tarihinin en önemli stat sponsorluğunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

SERMAYE ARTIRIMLARI VE GELECEK PLANLARI

Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan çalışmalar sonucunda, kulüp çalışanları ile beraber üç bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu artırımlar sayesinde kasalarına yaklaşık 9 milyar TL kazandırdıklarını belirten Doğan, “Takdir edersiniz ki, biz bunları başaramasaydık, mevcut durumda üzerimize gelecek olan 9 milyar TL ve faizleri ile beraber kulübümüz nasıl bir ekonomik kaos ortamında kalırdı, sizlerin takdirine sunuyorum.” dedi. Trabzonspor’un tüm camianın desteğiyle bu yükten kurtulmayı başardığını ifade etti.

BORÇSUZ TRABZONSPOR HEDEFİ

Doğan, “Borçsuz Trabzonspor’u konuşacağız” diyerek, gelecekteki hedeflerine dikkat çekti. Trabzonspor’un gelişmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya ulaşması için atılan adımları vurguladı.