Başkan Dursun Özbek Barış Yılmaz’ı affetti

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası idmanlara katılmayan ve transfer etmek isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında nihai kararı Galatasaray başkanı Dursun Özbek verdi. Sabah’ta yer alan bilgilere göre, Özbek, Yılmaz’ı affetti. Özbek, milli futbolcuya maddi ya da manevi bir ceza uygulamayacak. Galatasaray’da taraftar gruplarının da milli futbolcuya destek vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip olan Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL arasında performans bonusu ekleyecek. İspanya ile oynanan maçta cezalı duruma düşen Barış Alper’in morali oldukça düşük seviyeye ulaştı.

Okan Buruk’un Yılmaz’a forma vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile gerçekleştireceği maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiliyor.

