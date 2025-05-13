Başkan Durul: “Kocaelispor Devam Edecek.”

Kocaelispor Yönetim Kurulu Açıklamaları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yeni katılan takımlardan birisi olarak, teknik asbaşkan Osman Çakır’ın istifası sonrası kulüp başkanı Recep Durul’un açıklamalarda bulunduğu bir durumu yaşadı. Başkan Durul, “Kendi bileceği iştir. Bir kişi gitti diye hizmetimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Hayırlı olsun” ifadesiyle Osman Çakır’ın kararına saygı gösterdiğini aktardı.

Durul, mühim bir noktaya değinerek, kişilerin kulüpten ve yönetimden üst olmadığını belirtti. “Osman Çakır yönetim kurulundan arkadaşımız. Görev yapmak istemediğini belirtmiş. Fikir ayrılığından bahsetmiş. Edebilir, tabii ki. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz,” dedi. Kulüp başkanı bunların yanında, “Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Kimse merak etmesin” sözleriyle camianın gücüne vurgu yaptı.

Hizmetin Kesintiye Uğramayacağı

Durul, istifanın yönetim tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek, “Kocaelispor bir kişiye bağlı değildir. Dolayısıyla kaldığı yerden diğer arkadaşlarla ve farklı ekiplerle birlikte bu işi devam ettireceğiz,” şeklinde konuştu. İstifanın hizmet aksaklığı yaratmayacağına inandığını da ekleyen Durul, “Bir kişinin gitmesi demek hizmetimizin, görevimizin aksayacağı anlamına gelmez,” dedi.

Sosyal Medya Tepkileri ve Yönetim Yaklaşımı

Başkan Durul, sosyal medyada taraftarların göstermiş olduğu tepkilere ilişkin ise, “Kasıtlı yapılan şeyler. Yorumlara göre hareket etmiyoruz,” ifadelerini kullandı. Şampiyonlukla takımın başarılı bir dönem geçirdiğini hatırlatan Durul, “Bütün bunların tadını çıkarsın. Biz de kendimizi Süper Lig’e hazırlıyoruz,” dedi. Böylelikle, bir yöneticinin istifasının kulüp işleyişini etkilemeyeceğini, Kocaelispor’un işine devam edeceğini vurguladı. “Dolayısıyla istifa eden gider, Kocaelispor işine devam eder. Sıkıntı yok,” sözleriyle durumu netleştirdi.