Başkan Eray Erdem, İSTO’yu Ziyaret Etti

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ZİYARET

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, İslahiye Ticaret Odası’nı ziyaret ediyor. Beraberinde Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ VE EKONOMİK TOPARLANMA ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Oda Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki oda arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde duruyor. Ayrıca, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve 6 Şubat 2023’teki depremler sonrasında ekonomik toparlanma sürecine katkıda bulunabilecek ortak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuyor. Erdem ve ekibi, ziyaretin ardından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ı makamlarında ziyaret ediyor.