Başkan Erdoğan’dan Nevruz Mesajı: Birlik ve Bereket

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nevruz Bayramı’nı halkla birlikte kutladı ve bu özel günün farklı coğrafyalarda yaşayan insanları ortak sevinç etrafında bir araya getirdiğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Bu anlamlı günü, birlik ve beraberlik içinde, geleceğe umutla bakarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Denizlili hemşehrilerimiz olmak üzere halkımızın Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bolluk, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

BİRİNTİ VE BEREBERLİK SIMGESİ

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yazılı mesajında Nevruz Bayramı’nın baharın müjdecisi ve birlik beraberliğin simgesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Nevruz, doğanın uyanışını, bereketi ve yenilenmeyi temsil ederken aynı zamanda bizlere kardeşlik, barış ve dayanışmanın önemini de hatırlatıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle kültürümüzün önemli bir parçasıdır; farklı coğrafyalarda yaşayan insanları ortak bir sevinç etrafında buluşturmaktadır. Bizler de bu anlamlı günü, birlik ve beraberlik içinde, geleceğe umutla bakarak kutlamanın sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

TÜM VATANDAŞLARA MESAJ

Erdoğan, bu vesileyle başta Denizlili hemşehriler olmak üzere tüm vatandaşların Nevruz Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti ve herkesin bolluk, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirmesini temenni etti.