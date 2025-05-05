Başkan Erdoğan: Kentsel Dönüşüme Hazırlık Yapıyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIZILAY GENEL KURULU’NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı, 2024’te 33 milyon kişiye ulaşmayı planlıyoruz.” şeklinde belirtti. İstanbul’da meydana gelen depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekti. “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında güncel rakamları paylaştık. İdeolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

KIZILAY VE AFAD’IN ROLÜ

Erdoğan, Kızılay’ın çalışmalarına yönelik övgülerde bulunarak, “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde de Kızılay’ımız meydandaydı. Mega proje diye sunulan ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken, Kızılay’ımız milletimizin imdadına koşarak İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz, kim var diye bakınca Kızılay’ımızı ve AFAD’ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.” diye konuştu.

GAZZELİ KARDESLERİMİZİN DESTEKLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay’ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor.” dedi. Bu açıklamalar, Kızılay’ın önemi ve yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor.