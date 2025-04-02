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Başkan Ergüllü: Camiamız Birleşti, Primleri Üstleniyorum

KARŞIYAKA’DA CAMİA BİRLEŞTİ

Karşıyaka’da başkan İlker Ergüllü, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak camianın birleştiğini ve futbol primlerini üstlendiğini duyurdu. TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, iç sahada üst üste oynadığı Anadolu Üniversitesi ve Kuşadasıspor karşılaşmalarını hatasız tamamlayarak 6 puan almayı başardı. Bu başarıyla birlikte Kaf-Kaf, puanını 54’e çıkardı ve zirve yarışı takibini sürdürmeye devam ediyor.

BAŞKAN ERGÜLLÜ’DEN AÇIKLAMA

Karşıyaka’nın basketbol ve futbol takımlarının haftayı galibiyetle kapatması, camiada ve taraftarda büyük bir sevinç yarattı. Başkan İlker Ergüllü, sosyal medya paylaşımında camianın birleştiğini vurguladı. Ergüllü, “Camiamız birleşti. Danışma kurulu başkanımız 2 ay önce bana taahütte bulunduğu gibi kurulumuz ile beraber FIBA borçlarını yeni transferler ve maaş ile basketbol şubemizi limana yanaştırıyorlar. Bana da bundan sonra finale kadar takımımızın tüm futbol primlerini üstlenmek düşer. Her şey Karşıyaka için” ifadelerini kullandı.

KAF-KAF’IN HEDEFLERİ

Karşıyaka, bu sezon hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle mücadele ediyor ve taraftarlarının desteğiyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Başarılı galibiyetler ve camianın bir araya gelmesi, takımın moral bulmasına ve başarıya giden yolda önemli bir adım atmasına yardımcı oluyor.

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