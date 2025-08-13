Başkan Eroğlu, Sındırgı’da Ziyaret Gerçekleştirdi

DEPREM SONRASI ZİYARET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören meslektaşının iş yerini ziyaret etti. Eroğlu, ilçede yaptığı incelemeler sırasında meslektaşlarının uğradığı zararın telafisi için gerekenin yapılacağını belirtti.

HASAR VE ETKİLERİ

Sındırgı’daki deprem, çok sayıda binada hasara sebep oldu ve ilçe merkezindeki ticaret yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok işletme, bu durumdan oldukça zor duruma düştü. Ali Eroğlu, yaptığı ziyaretle beraber, Veli Özçelik’e ait veterinerlik binasının bitişiğindeki eski evin duvarının çökmesi sonucu Özçelik’in veterinerlik dükkanının hasar gördüğünü tespit etti. Ayrıca, deprem sonrasında birçok ilacın da zayi olduğunun altını çizen Özçelik, taşınma kararı aldığını aktardı.

YARDIM SÖZLERİ

Başkan Eroğlu, “Merkez üssü Sındırgı olan deprem dolayısıyla biz de Sındırgı’ya geldik. Balıkesir ve İzmir Veteriner Odası Hekimleri Başkanımız ve denetim kurulu üyelerimiz ile birlikte meslektaşlarımızın kliniklerini ziyaret ettik. Birçok klinikte önemli oranda maddi hasar oluşmuş. Klinikler kullanılmaz duruma gelmiş. Arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz.” şeklinde konuştu. Eroğlu, daha önceki depremler ve yangınlarda olduğu gibi veteriner hekimleri arkadaşlarının yanında olduklarını vurguladı. Ayrıca, arkadaşlarının zararlarını tespit edeceğini ve birlik olarak Balıkesir Veteriner Hekimleri Başkanlığı ile istişare ederek gerekli yardımları yapacaklarını belirtti.