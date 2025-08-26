Başkan F. Şahin, Tarihi Yapılara İnceledi

RESTORASYON ÇALIŞMALARINA YERİNDE GÖZLEMLEME

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki tarihi han, hamam, cami ve türbeleri yerinde inceledi. Belediyeden alınan bilgiye göre, Başkan Şahin, restorasyon süreci devam eden Pürsefa ve Kürkçü hanları ile tamamlanan Yuşa Peygamber Türbesi, Göymen Pazar Hamamı, Zincirli Bedesten ve Şirvani Cami gibi önemli tarihi yapıları ziyaret etti.

KENTİN TARİHİNE SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN BİR KONU

Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada Gaziantep’in bir medeniyet şehri olduğunu vurguladı. “Gaziantep’teki ailelerimiz çok kıymetli, kentin tarihi dokusuna sahip çıkıyorlar. Biz de bir taraftan Kent Arşivi ile bu şehrin tarihini anlatıyoruz. Bir taraftan da bu şehirde çalışmayan han ve hamamın kalmaması için gayret sarf ediyoruz,” şeklinde konuştu.

GÜÇ BİRLEŞTİRİLEREK GELECEĞE TAŞIYACAK

Şahin, “Gücümüzü Gaziantep Modeli ile birleştirip kentimizin hazinelerini geleceğe taşıyacağız,” dedi. Bu ifadeler, kentin tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından atılan adımların önemini ortaya koyuyor.