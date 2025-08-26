Haberler

Başkan F. Şahin, Tarihi Yapılara İnceledi

RESTORASYON ÇALIŞMALARINA YERİNDE GÖZLEMLEME

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki tarihi han, hamam, cami ve türbeleri yerinde inceledi. Belediyeden alınan bilgiye göre, Başkan Şahin, restorasyon süreci devam eden Pürsefa ve Kürkçü hanları ile tamamlanan Yuşa Peygamber Türbesi, Göymen Pazar Hamamı, Zincirli Bedesten ve Şirvani Cami gibi önemli tarihi yapıları ziyaret etti.

KENTİN TARİHİNE SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN BİR KONU

Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada Gaziantep’in bir medeniyet şehri olduğunu vurguladı. “Gaziantep’teki ailelerimiz çok kıymetli, kentin tarihi dokusuna sahip çıkıyorlar. Biz de bir taraftan Kent Arşivi ile bu şehrin tarihini anlatıyoruz. Bir taraftan da bu şehirde çalışmayan han ve hamamın kalmaması için gayret sarf ediyoruz,” şeklinde konuştu.

GÜÇ BİRLEŞTİRİLEREK GELECEĞE TAŞIYACAK

Şahin, “Gücümüzü Gaziantep Modeli ile birleştirip kentimizin hazinelerini geleceğe taşıyacağız,” dedi. Bu ifadeler, kentin tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından atılan adımların önemini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.