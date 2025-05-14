Başkan Geyik Başarı Ödülü Aldı

KIRIKKALE ŞUBE BAŞKANI ÖDÜL ALDI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, derneğin başkanlar toplantısında üstün çabaları sebebiyle başarı ödülüne layık bulundu. ASKON’un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleştirilen 13. Dönem 1. Başkanlar Toplantısı’nda farklı alanlarda ödüller sahiplerini buldu. Törende, Kırıkkale Şube Başkanı Geyik, yaptığı kıymetli katkılar ve üstün gayretlerinden dolayı başarı ödülünü aldı.

Ödülünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’dan alan Geyik, “ASKON Kırıkkale şubesinin genel merkezimize yakışır güçte bir yere sahip olduğunu ifade etmek isterim. Üyelerimizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı ticaret potansiyelimizi harekete geçirecek adımlar attık. Bu kapsamda, Azerbaycan ve Afrika ziyaretlerinin yanı sıra Gabon, Senegal, Mali, Etiyopya, Burkina Faso ve Gine’den gelen iş adamlarını şehrimizde misafir ederek, işbirliği imkanlarını değerlendirdik,” dedi.

KIRIKKALE İŞ DÜNYASINA GURUR DUYUYOR

Geyik, Kırıkkale iş dünyasını temsil etmenin gururunu taşıdıklarını belirtti ve şehrinin kalkınması için üretmeye, paylaşmaya ve yol almaya devam edeceklerini ekledi.