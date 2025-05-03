Başkan İbrahim Kalın, taziye mesajı

İBRAHİM KALINDAN TAZİYE MESAJI

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında bir taziye mesajı yayımladı. Kalın, Önder’in özgün mücadele anlayışını anlatırken, “Kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi” ifadelerini kullandı.

KAYIP YÜCE GÖNÜLLÜ BİR İNSAN

İbrahim Kalın, mesajında ayrıca “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik” dedi. Önder’in iyi, güzel ve doğruya olan inancının hep canlı kaldığını belirten Kalın, “Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun” diye ekledi.