Başkan Kablan’dan CHP’ye Sert Tepki

BAŞKAN KABLAN’DAN BOYKOT ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, CHP’nin yaptığı boykot çağrılarına karşı sert bir duruş sergiledi. Kablan, son zamanlarda gündeme gelen ekonomik boykotların, Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini hedef alan bir tehdit olduğunu belirtti.

GERÇEK AMACININ KAPATMA GİRİŞİMİ

Başkan Kablan, “Yapılan çağrıların asıl amacının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk, rüşvet ve gayri meşru ilişki iddialarını örtbas etmektir” diyerek, bu tür tehditkar girişimlerin, milli ve yerli değerlere saldırarak kaos yaratma isteğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kablan, esnaf, çiftçi, sanayici ve emekçilerin emeklerine yönelik bu provokatif adımların başarısız olacağını ifade etti.

İKİYÜZLÜLÜK VURGUSU

Kablan, ayrıca, “Gazze’de binlerce masum insanı katleden İsrail’e karşı dünya genelinde yükselen boykot çağrılarına sessiz kalanların, Türkiye’de milli markaları hedef alması ikiyüzlülüktür” dedi. Halkın, üreticinin ve esnafın yanında durarak bu kirli oyuna karşı koyduğunu söyleyen Kablan, Türkiye’nin geleceğinin sadece birlik ve dayanışma ile aydınlanabileceğini ekledi.