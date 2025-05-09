Başkan Kasapoğlu, AB ile ilişkileri kutladı

MESAJ YAYIMLADI

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kasapoğlu, “Denizli sanayisinin Avrupa ile olan ilişkilerini daha da geliştirme arzumuzu yineliyor, 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Başkan, Avrupa Birliği ile iş birliği içinde olmaktan memnun olduklarını ve bu özel günü en samimi dilekleriyle kutladığını belirtti.

AVRUPA İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ

Kasapoğlu, mesajında “Bugün, dostluk bağlarımızı, ortak değerlerimizi ve güçlü iş birliklerimizi sürdürdüğümüz Avrupa’da barışın ve iş birliğinin temelinin atıldığı, Avrupa kıtasının birlik ve beraberliğini simgeleyen 9 Mayıs Avrupa Günü” dedi. Ticaretin yanı sıra kültürel ve sosyal ilişkilerin de oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı. Denizli Sanayi Odası olarak, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini aktardı ve bu konu çerçevesinde üyeleriyle beraber Avrupa pazarına erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Sanayi ve ticaret odalarının Avrupa’daki ekonomik yörüngede önemli paydaşlar olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “AB Türkiye delegasyonu ile 1997 yılından beri var olan ortaklık çerçevesinde Türkiye’deki 19 şehirden biri olarak Denizli’de ve Odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi’nin bulunması da ilişkilerimizi güçlendirmemiz açısından son derece önemli” ifadesini kullandı. Bu anlamlı günde Avrupa ile güçlü bağları daha da pekiştirme, ortak geleceğe yönelik iş birliğini artırma ve Denizli sanayisinin Avrupa ile olan ilişkilerini geliştirme arzusunu yineledi ve 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutladı.