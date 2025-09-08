Haberler

Başkan Koç, Oylama Yaptırdı

KONGRE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELME

Sarı-lacivertlilerde seçim hazırlıkları devam ederken, başkan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle dün bir buluşma gerçekleştirdi. Bu etkinlik, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti ve Koç, kulübün güncel meseleleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR KOŞULU OYLAMA

Düzenlenen organizasyonda Koç, teknik direktör konusunda dikkat çeken bir anket uyguladı. Kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada, teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylattığı öğrenildi. Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, “Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?” sorusunu yöneltti ve oylama sürecinin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

