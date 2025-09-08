Başkan Koç, Oylama Yaptırdı

KONGRE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELME

Sarı-lacivertlilerde seçim hazırlıkları devam ederken, başkan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle dün bir buluşma gerçekleştirdi. Bu etkinlik, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti ve Koç, kulübün güncel meseleleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR KOŞULU OYLAMA

Düzenlenen organizasyonda Koç, teknik direktör konusunda dikkat çeken bir anket uyguladı. Kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada, teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylattığı öğrenildi. Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, “Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?” sorusunu yöneltti ve oylama sürecinin o anları kameraya yansıdı.