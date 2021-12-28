Başkan konuştu: Cüneyt Çakır’ı istemiyorum

Çaykur Rizespor kulübü başkanı Tahir Kıran, FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır hakkında açıklama geldi.

Çaykur Rizespor’un kulüp başkanı Tahir Kıran, “Rizespor’a faydalı olanlar, Rizesporlu hissedenler burada kalacak. Bu bayrak için savaşanlar burada kalacak. Bayrak için savaşmayanlar, şartlar ne olursa olsun kalamayacak.” dedi.

Çaykur Rizespor’un kulüp başkanı Tahir Kıran, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında yeni bir takım kurulmaya çalışıldığını, gelen oyuncuların uyum sürecinin ciddi zaman aldığını söyledi.

Ligin 9. haftasına kadar önemli sıkıntılar yaşadıklarını, Galatasaray maçıyla takım oyunu oynamaya başladıklarını ve iyi bir hava yakaladıklarını belirten Kıran, yaşanan olumsuzlukların sebeplerini tespit ettiklerini ve gerekli neşteri vurduklarını dile getirdi.

“Transfer sezonunda iyi işler yapacak, daha iyi yerlerde olacağız”

Kıran, taşların yerine oturması için çalıştıklarını vurguladı.

“Çok büyük ümitlerle transfer ettiğimiz bazı isimler, hayal kırıklığı olan, takıma yeteri katkıyı sağlayamayan oyuncular oldu. Lig arasında ciddi görüşmelerimiz olacak. Bazıları ile yollarımızı ayırıp, farklı oyuncuları kadromuza katacağız. İç transfere Selim Ay ve kaleci Gökhan Akkan ile başladık. Transfer sezonunda iyi işler yapacak, daha iyi yerlerde olacağız.”

“Sakatlıklar peşimizi bırakmadı”

Kıran, takım içerisinde Phiri ve Ronaldo Mendes gibi birçok oyuncunun sezon başı sakatlıklarının, takımın olumsuz gidişine etki ettiğine dikkat çekti.

“Sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Son olarak Dabo’nun yaşadığı sakatlık… Son haftalarda birçok oyuncumuzdan yine yararlanamadık. Bolasie’yi ise çok büyük umutlarla almıştık. ‘Büyük oyuncu.’ ve ‘Maç kazandırır.’ diye düşündüğümüz biriydi. Fakat 19 maç oynadık ve bize en ufak bir katkıda bulunamadı. Bulunmadı mı, bulunamadı mı? Bunun muhasebesini de yapacağız. Rizespor’a faydalı olanlar, Rizesporlu hissedenler burada kalacak. Bu bayrak için savaşanlar burada kalacak. Bayrak için savaşmayanlar, şartlar ne olursa olsun kalamayacak. Gözünün yaşına bakmayacağız. Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek. Halen bu sözümüzün arkasındayız. İkinci yarıda çok değişik şeyler olacak. Oyuncularımız takım olma özelliğini kazandı. Beraber seviniyor, beraber üzülüyorlar. Bazı sevinmeyenler var, çürük elmalar. Zaten onları da ayıklayacağız. Bugün itibarıyla kendini Rizesporlu hissedenlerle ilgili çalışmaya başladık.”