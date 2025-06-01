Başkan Kurum, Gençlere Konut Müjdesi Verdi

GENÇLERE KONTENJAN AYRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, memleketi Konya’da düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı ve bu etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ HIZLANIYOR

Bakan Kurum, programda gençlere sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi. 1,5 milyon sosyal konutu 81 şehre kazandırdıklarını belirten Kurum, “Evi olmayan 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz bu projeye başvurabilecek. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj” dedi. Deprem bölgesinde de bu tür projelerin sürdürülmekte olduğunu ifade etti.

VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRMEK

Kurum, deprem bölgesinde vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin olumlu olduğuna dikkat çekerek, “Devlet nerede, niye gelmiyor? sorusunu duymadım. Biz güçlü bir devletiz. Verdiğimiz sözleri tutmak en büyük motivasyon kaynağımız” diye belirtti. Bu süreçteki deneyimlerini gençler ile paylaşan Kurum, yapılan çalışmaların devletin başarısı olduğunu vurguladı.

MEVLANA MEYDANI ZİYARET EDİLDİ

Bakan Kurum, programı sırasında deprem bölgesinden gelen gençlerin müzik performansını dinledi. Ayrıca, Konya programı çerçevesinde ‘Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi’ ile yeniden inşa edilen 495 iş yerinin bulunduğu Mevlana Meydanı’nı ziyaret etti. Kurum, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaştı.