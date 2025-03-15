Başkan Kuzu’dan Başsavcı Sarıca’ya Ziyaret

ZİYARETİN DETAYLARI

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca’yı makamında ziyaret etti. Bu görüşmede, Siirt’in ekonomik gelişimi ve iş dünyasına dair önemli konular üzerinde duruldu.

İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ

Başkan Kuzu, şehirdeki iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlar için önerdiği çözümler üzerine fikirlerini paylaştı. Şehirdeki ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

DESTEK MESAJLARI

Başsavcı Tuğan Sarıca, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomik ve ticari yapısına katkı sağlayan projeleri desteklediklerini ifade etti.