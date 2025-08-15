Başkan Mutlu, Esnafla Sohbet Etti

BELEDİYE BAŞKANINDAN ESNAF ZİYARETİ

Bitlis’in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlçenin yoğun hareketliliğe sahip olan Kasaplar Caddesi’ndeki çeşitli dükkanları gezen Mutlu, burada esnafla keyifli sohbetler yaptı.

Norşin Kent Meydanı’ndaki peyzaj çalışmaları ile ilgili olarak esnafın fikirlerini aldıklarını belirten Mutlu, “Önerileri dikkate alarak meydanda gerekli düzenlemeleri yapacağız” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından esnaf, başkanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.