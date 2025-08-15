Haberler

Başkan Mutlu, Esnafla Sohbet Etti

BELEDİYE BAŞKANINDAN ESNAF ZİYARETİ

Bitlis’in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlçenin yoğun hareketliliğe sahip olan Kasaplar Caddesi’ndeki çeşitli dükkanları gezen Mutlu, burada esnafla keyifli sohbetler yaptı.

Norşin Kent Meydanı’ndaki peyzaj çalışmaları ile ilgili olarak esnafın fikirlerini aldıklarını belirten Mutlu, “Önerileri dikkate alarak meydanda gerekli düzenlemeleri yapacağız” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından esnaf, başkanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

