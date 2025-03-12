Başkan Özbek’ten Galatasaray’a Yönetici Kısıtlaması

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, futbolcular ile yöneticiler arasında mesafe koymak için harekete geçti. Kemerburgaz’a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla diyalog kurmasını kısıtlayarak yalnızca belirlediği kişilerin takımla birlikte olmasına izin verdi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Torreira’nın doğum günü partisindeki fotoğrafların sızması, kulüpte rahatsızlık yarattı. Bu durum üzerine Özbek, futbolculara sosyal medya kullanımlarına dikkat etmelerini istedi. Özbek’in ayrıca, özel hayatlarını ifşa eden paylaşımlarda titiz olmaları konusunda talimat verdiği öğrenildi.

BİLGİ SIZDIRILMASINA DOĞRU ADIM

Dursun Özbek, içerden bilgi sızdıran kişilerin tespit edilmesi konusunda kesin talimatlar verdi. Bu adım, kulüpteki düzenin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.