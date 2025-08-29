Başkan Özer Matlı’dan Zafer Kutlaması

ÖZER MATLI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının simgesi olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, şu ifadeleri kullandı; “Tam 103 yıl önce 30 Ağustos 1922’de kazanılan ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu eşsiz zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda millet iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun ebedi simgesidir.”

BÜYÜK TAARRUZ’UN ANISINA VURGU

Matlı, Büyük Taarruz’da sergilenen cesaret ve fedakarlıkları hatırlatarak, “bizlere her şartta umudumuzu yitirmeden, geleceğe inançla yürümemiz gerektiğini hatırlatmaktadır” dedi. Ayrıca, atalarının emanet ettiği vatanı daha güçlü, üretken ve müreffeh kılmak için tüm alanlarda çalışmanın önemini vurguladı. “Ekonomiden tarıma, bilimden kültüre her alanda elde ettiğimiz başarılar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi daha da yüceltme sorumluluğumuzun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE ÇALIŞMA VURGUSU

Özer Matlı, 30 Ağustos’un bıraktığı azim ve kararlılığı Bursa Ticaret Borsası olarak geçmişlerinden aldıkları güçle, daha güçlü bir ekonomi ve üretim vizyonu ile gelecek nesillere taşımaya kararlı olduklarını belirtti. “Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı yürekten kutluyorum” şeklinde sözlerine son verdi.