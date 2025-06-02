Başkan Savaşın Sona Ermesini İstiyor

BEYAZ SARAY’DAN RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın bir araya gelmesini istediğini belirtti. Leavitt, savaşın sona erme zamanının geldiğini vurguladı. Beyaz Saray bahçesinde, basın mensuplarının savaşa dair sorularını yanıtlarken, “Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün, Başkan Trump’ın ısrarı üzerine bunun gerçekleştiğini gördük. Ancak, Başkan’ın bu görüşmeler ve sürecin nasıl ilerlediğine dair düşünceleri hakkında konuşacak olan kendisi” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN SONLANMASI GEREKEN BİR KONUYDU

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin sorular üzerine ise Leavitt, “Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Bu çatışma her iki taraf için de acımasız bir geçmişe sahip ve çok fazla insan hayatını kaybetti. Başkan, bu savaşın müzakerelerle sona ermesini istiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.