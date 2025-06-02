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Başkan, Savaşın Sona Ermesini İstiyor

SAVAŞIN SON BULMASI GEREKİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın bir araya gelmesini istediğini ifade ederek, savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray’ın bahçesinde, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sorularını yanıtlayan Leavitt, İstanbul’da gerçekleşen görüşmelere değinerek, “Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor ve bugün Başkan Trump’ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük” dedi. Ancak, Başkan’ın görüşmeler ve burada yaşananlar hakkında ne düşündüğüne dair sözü kendisine bıraktığını belirtti.

INSANSIZ HAVA ARAÇLARI SALDIRISI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Leavitt, Ukrayna’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşı tepkileri sorulması üzerine, “Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Bu savaş iki taraf için de acımasız oldu ve çok fazla insan hayatını kaybetti” ifadesini kullandı. Başkanın, bu savaşın müzakere masasında son bulmasını istediğini dile getirdi.

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