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Başkan Serdal Adalı’dan Anlamlı Ziyaret

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BEŞİKTAŞ’IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı, bu ziyaretin ardından aynı mezarlıkta yer alan Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bıraktı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE ZİYARET

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. yıl dönümü dolayısıyla Feriköy Mezarlığı’nda Onursal Başkan Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Burada okunan duaların sonrasında, Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bırakmayı ihmal etmediler.

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