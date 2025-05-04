Başkan Serdal Adalı, Takımı Tebrik Etti

BEŞİKTAŞ BAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferin ardından Başkan Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak takımı ve teknik heyeti kutladı. Adalı, açıklamasında “Bugün deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADI

Başkan Serdal Adalı, bu galibiyetin Beşiktaş’ın her türlü zafere ulaşabileceğini gösterdiğine dikkat çekti. “Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir” diyen Adalı, takımın gösterdiği başarıyı öne çıkardı. Ayrıca, “Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş’ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ’IN GÜCÜ

Açıklamalarında Beşiktaşlıların birlikteliğine de vurgu yapan Adalı, “Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun” diyerek, taraftarlara ve camiaya bu önemli galibiyetin mutluluğunu paylaştı. Bu başarı, takımı ve camiayı daha da motive eden bir unsur olarak öne çıktı.