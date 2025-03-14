Başkan Tanfer’den Tıp Bayramı Mesajı

TIP BAYRAMI MESAJI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorlarımızın ve tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi. Başkan Tanfer, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını vurguladı ve mesajında şu sözlere yer verdi: “Hekimlik, çok büyük sorumluluk ve özveri gerektiren kutsal bir meslektir. Başından beri milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler.”

FEDAKARLIKLARIYLA TANINIYORLAR

Covid-19 pandemisi ve deprem felaketleri döneminde insan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla yerine getiren sağlık çalışanlarının, sağlık sisteminin bugüne gelmesinde büyük katkısının olduğuna dikkat çeken Tanfer, “Vatandaşlarımızın kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmeleri, sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı olan bireyler; eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkemizin kalkınmasına ve toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Tanfer, sağlıklı hayatın insanların vazgeçemeyeceği en temel hak olduğunun altını çizerek, “Bu özveriyle sağlığımız için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve teşekkürü ziyadesiyle hak etmektedirler. Ülkemiz bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları, sağlıklı insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle başarı seviyesine ulaşmıştır” diye belirtti.

ŞEHİR HASTANELERİ YENİLİĞİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” sözüyle Türk hekimlerine duyduğu güveni ifade ettiğini belirten Tanfer, sağlık çalışanlarının halkın mutlu bir yaşam sürmesi için gerçekleştirdiği yeniliklerin de oldukça önemli olduğunu vurguladı. Şehir hastanelerinin yapılmasının, sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkarmada önemli bir adım olduğunu söyleyen Tanfer, “Bu vesileyle Erzurum Kent Konseyi olarak, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.