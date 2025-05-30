Başkan Trump’ın Göçmenlik Kötüleşmesi Olacak

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafınca gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in avukatları, müvekkilleriyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Filistin karşıtı gruplar arasındaki yazışmaların kamuya açıklanması amacıyla Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında resmi başvuru gerçekleştirdi. ABD merkezli Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Halil’in gözaltı süreciyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak gelişmeleri duyurdu.

YAZIŞMALARIN AÇIKLANMASI TALEP EDİLDİ

Yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Halil’in gözaltı sürecini Filistin karşıtı gruplarla iletişim kuralarak yönlendirdiği iddia ediliyor. ICE, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlardan bazı belgelerin talep edildiği vurgulandı. CCR’de avukat olan Ayla Kadah, “Artık eldeki veriler, Trump yönetiminin bu gruplarla işbirliği yaptığına işaret ediyor. Bu kampanyayı, vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmek amacıyla genişletiyorlar. Mahmud Halil ise bu hedeflerin en sonuncusu. Mahmud’un cevapları hak ettiği gibi, kamuoyu da hak ediyor.” şeklinde görüş bildirdi.

HALİL’İN GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Filistinli aktivist Mahmud Halil, Columbia Üniversitesi’nde protestoları organize eden bir öğrenci olarak biliniyor. Halil, 8 Mart’ta eşiyle evine dönerken bina girişinde gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil’in “yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi” olarak ABD’de bulunduğunu ve Amerikalı bir eşi olduğunu belirterek, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini ifade etti.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahmud Halil’in, 11 Mart’ta New York’taki ön inceleme duruşmasında, durum netleşene kadar Louisiana’daki gözaltı merkezinde tutuklu kalacağı belirtildi. Halil’in 29 Mart’ta New Jersey’de yapılan duruşmasında, Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Halil’in Louisiana’daki ICE tesisinde tutulmasının devamına karar verdi. ABD’de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Halil’in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna hükmetti.