Başkan Trump, İran’la müzakereleri değerlendiriyor

İRAN İLE MÜZAKERELERİN OLANAKLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, “Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a müdahale edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Trump’ın kendisine “Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim” mesajını aktardığını belirtti.

DOLAYLI TEMASLAR VE GÖRÜŞMELER

Sözcü Leavitt, ABD ile İran arasında doğrudan ve dolaylı görüşmelerin olduğunu vurguladı. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, 13 Haziran’dan bu yana defalarca görüştüğünü ifade etti. Witkoff’un İran’ın İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla görüşeceği Cenevre’ye gitme planı hakkında kesin bilgi vermedi, ancak yazışmaların devam ettiğini dile getirdi.

ASKERİ MÜDAHALE İHTİMALİ VE NÜKLEER SİLAHLAR

Leavitt, İran’a yönelik askeri müdahale ihtimalleri hakkında “Başkan, barışçıl çözüm için tüm şansları denemeye kararlı. Ancak ABD’nin çıkarları tehdit altındaysa, güç kullanmaktan da geri kalmaz” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer silah üretmekten yalnızca iki hafta uzakta olduğunu iddia eden Leavitt, “İran, gereken tüm materyale ve teknolojiye sahip. Tek gereken, Dini Liderin onayı” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Leavitt, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını değerlendirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin operasyonlarının hem fiziksel altyapıyı hem de İran rejiminin üst düzey isimlerini hedef aldığını belirtti. Ayrıca Trump yönetiminin bu gelişmeleri yakından izlediğini ve Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nden düzenli bilgilendirme aldığını aktardı.

İRAN’A ANLAŞMA TEKLİFİ VE SABIRSIZLIK

Sözcü, Trump’ın İran’a “pratik ve gerçekçi” bir anlaşma sunduğunu belirterek, “İran bu anlaşmayı kabul etmeli. Sürekli oyalama taktiği uygulamaları karşısında sabrımız tükenmek üzere” dedi. İran’ın görüşmelere yanaşmaması durumunda Trump’ın iki hafta içinde kesin bir karar vereceğini yineledi ve “Diplomasi için hala şans var ama sonsuz zaman yok. İran bir anlaşma yapmalı, aksi takdirde sonuçlarına katlanmalı” ifadelerinde bulundu.

Leavitt, Trump’ın barış için çaba gösteren ama gerektiğinde kararlı adımlar atan bir lider olduğunu vurgulayarak, “Başkan’ın içgüdüleri güçlüdür. İran’ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyecektir” dedi. Leavitt, Trump’ın bu durumu önceki yönetimden devraldığı krizlerin bir parçası olarak ele aldığını belirtti.

NATO ZİRVESİ VE SAVUNMA HARCAMALARI

Leavitt, Trump’ın gelecek hafta Hollanda’daki NATO Zirvesi’ne katılacağını söyleyerek, Avrupa ülkelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının en az yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırmalarını talep edeceğini açıkladı. “Bu, ABD vergi mükelleflerinin yükünü adil paylaştırmak adına gerekli bir taleptir” dedi.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH İHTİMALİ

Leavitt, İran’ın nükleer silaha ulaşmasının yalnızca İsrail’e değil, tüm insanlığa yönelik bir tehdit olduğunu aktardı. Trump’ın bu konudaki kararlılığına dikkat çekerken, “Trump bunu bir siyasi görüş olarak değil, yaşamı boyunca savunduğu bir ilke olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

TIKTOK YASAĞININ UZATILMASI

Leavitt, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok yasağının 90 gün daha uzatıldığını belirtti ve “100 milyon ABD’linin kullandığı bu uygulama hem popüler hem de güvenlik riski taşıyor. Başkan, verilerin korunması ve ifade özgürlüğünün sağlanabileceğine inanıyor” dedi.