Başkan Trump, Liderlerle Görüşmeye Açık

ABD BAŞKANINDAN PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de bir araya gelmeye “açık” olduğunu duyurdu. Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu üç lideri bir araya getirme önerisiyle ilgili olarak, “Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor” dedi.

BARİŞ SÜRECİNE KATKI VE MOZEVİ ANALİZİ

Leavitt, Trump’ın lider düzeyindeki bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul’da yeniden başladığını ifade eden Leavitt, “Bugün Başkan Trump’ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti” dedi.

UKRAYNA’NIN SİLAHLI SALDIRISI VE BAŞKANIN TEPKİSİ

Ukrayna’nın önceki gün Rusya’daki hava üslerine düzenlediği drone saldırılarına yönelik açıklama yapan Leavitt, “Başkan’ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Avrupa Birliği ile yapılan ticaret müzakerelerine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi baskısının etkili olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği, Başkan Trump’ın tehdidi sayesinde masaya oturdu. Şimdi heyetimizle iyi niyetli bir şekilde müzakere yürütüyorlar. Bu nedenle, tarafların bir anlaşmaya varacağından umutluyuz” dedi. Ayrıca, ABD’nin yalnızca AB ile değil, dünya genelindeki birçok ülkeyle adil ticaret anlaşmaları yapma hedefinde olduğunu ve bu yönde müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

GÜVENLİK ALARMİ VE İÇ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

ABD kamuoyunu ilgilendiren “uyuyan hücreler” meselesine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin bu konuda alarm durumunda olduğunu belirtti. Leavitt, “Önceki yönetim döneminde çok sayıda terörist ve yasadışı göçmenin ülkeye girmesi endişe verici. Bu nedenle İç Güvenlik Bakanlığı, bu kişilerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için yoğun şekilde çalışıyor” ifadesini kullandı.

TRUMP- XI GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Son olarak, Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki planlanan görüşmeye değinen Leavitt, “İki liderin bu hafta görüşeceğini teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi, böyle görüşmeler dikkatle planlanır. Başkan Trump, bu diyaloğun hem Çin’le ilişkiler hem de küresel istikrar için önemli olduğuna inanıyor” dedi.