Başkan Trump, Müzakere İçin Umutlu

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdiği sonrası bir değerlendirme yaptı. Trump, bu durumu “Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün.” şeklinde tanımladı. Putin’in doğrudan müzakere önerisinin ardından, Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanmasının binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini ifade etti.

PUTİN’İN MÜZAKERE TEKLİFİ

Trump, Ukrayna ile ilgili olarak “Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak.” söyledi. Bununla birlikte, bu konuda Rusya ve Ukrayna ile çalışmalarına devam edeceğini, bu ülkelerle ticaretin geliştirilmesine odaklanacağını belirtti. Ayrıca, “Büyük bir hafta geliyor.” ifadesiyle dikkat çekti. Putin’in Ukrayna ile doğrudan müzakere önerisi, basına yaptığı açıklamada, Kiev yetkililerine 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını vurguladı. Putin, “15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul’da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını öneriyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DE MÜZAKERELERİ TEŞVİK

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de müzakerelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica etti. Ayrıca, “Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum.” dedi. Rusya Devlet Başkanı, ciddi müzakerelere kararlı olduklarını belirterek, bu teklifin uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa işaret ettiğini ifade etti. “Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda.” şeklindeki açıklaması, müzakerelerin gidişatına dair önemli bir vurgu yaptı.