Başkan Trump, Suudi Arabistan’da görüşecek

ABD’YE YENİ BİR DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretleri doğrultusunda ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’da gerçekleştirilen zirvede Başkan Trump, Suriye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve Suriye’ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, “Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım” dedi.

YENİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Ayrıca, Trump yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yapacak. Adı paylaşılmayan yüksek düzeyde bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, yarın Suudi Arabistan’da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti.” şeklinde bilgi verdi. Ancak görüşmenin detaylarına dair başka bir açıklama yapılmadı. Başkan Trump, son olarak, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz.” ifadelerini kullanarak durumu değerlendirdi.