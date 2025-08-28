Başkan Tuncay Meriç’e Saldırı! Açıklamalar Yetersiz

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün akşam, saat 21.00 sıralarında İstanbul’un Güngören Mahallesi, Tolgahan Sokak’taki bir kafede ciddi bir olay meydana geldi. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçtı.

MÜDAHALELER VE SONUÇ

Olayın hemen ardından, kafede bulunan kişiler bu durumu ihbar etti ve bölgeye polis ile acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığını tespit etti. Hızla hastaneye sevk edilen Meriç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi ve kaçan saldırgana ulaşmak için çalışma başlattı. Tuncay Meriç’in bu silahlı saldırıya uğradığı anlar, kafedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.