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Başkan Vekili Seçimi Yapıldı

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleşen operasyonlar sonucunda CHP’li belediyeler arasından tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekilliği seçimi yapıldı. Büyükçekmece’deki başkan vekilliği için CHP, Ahmet Şahin’i aday gösterirken, AK Parti’nin adayı ise Mustafa Yazıcı oldu.

SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARI

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamamış olmasından dolayı, üçüncü turda salt çoğunluk aranarak yapılan seçimde, CHP’nin adayı Ahmet Şahin 36 oy içerisinde 22’sini alarak Belediye Başkan Vekili oldu. Bunun yanı sıra, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın görevden alınmasının ardından Avcılar Belediye Meclisinde yapılan seçimde ise yeni başkan vekili Yüksel Can seçildi.

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