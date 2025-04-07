Başkan, VİNÇ ÜZERİNDEN Maçı İzledi!

UŞAKSPOR PLAY-OFF POTASINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

3’üncü Lig 2’nci Grup’ta bulunan Uşakspor, evinde ağırladığı lider Muğlaspor ile 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıyor. Grupta son 3 haftaya 42 puanla giren Uşak, takipçileriyle arasında 3 puan fark bulunuyor ve bu durum onu Play-Off hattında tutuyor.

BAŞKAN KURNAZ MAÇI VİNÇTEN İZLEDİ

Uşakspor’un başkanı Doğukan Kurnaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçı tribünden izlemekten mahrum kalıyor. Bunun üzerine Başkan Kurnaz, Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmayı dışarıdan bir vinç kiralayarak takip etmeyi tercih etti. Tribünlerin dolu olduğu bu mücadelede, Kurnaz yüksekten gözlem yapma imkanı buldu.