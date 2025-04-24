Başkan Yavaş, Afet Merkezi’ni Ziyaret Etti

AFET EĞİTİM VE LOJİSTİK MERKEZİ ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenboğa Havaalanı’nın yanına inşa edilen Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Yavaş, burada afet durumlarında ve sonrasında kullanılacak çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş gibi ihtiyaçların sürekli hazır tutulduğu alanı inceledi. Ayrıca, Afet Koordinasyon Merkezi ve arama kurtarma çalışmaları için kullanılan radar cihazı hakkında bilgi aldı.

HAZIRLIK VE EĞİTİMLER

Yavaş, bu tesisi olası depremlere veya diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurduklarını ifade etti. Ani bir durumda ekipleri çağırmanın ve ekipmanları farklı yerlerden toplayarak olay yerine götürmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Özellikle deprem anında acil ihtiyaçların neler olduğunu bildiklerini dile getiren Yavaş, merkezde kendi personeline bu tür durumlarda yapılacaklarla ilgili eğitimler verdiklerini ve gönüllü gruplarla birlikte olası bir felakete karşı hazırlıklar yaptıklarını aktardı.

ŞEHİRİN GÜVENLİĞİNE VURGU

Bu hazırlıkların Ankara ve çevresi ile İstanbul açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, “Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olduğumuzu göstermek, hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz ne İstanbul’da, ne ülkemizin başka yerlerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde ekiplerimizin yola çıkacağı bir hazırlığı burada oluşturmuş durumdayız.” dedi. Yavaş, bu çalışmaların bir farkındalık yaratmasını umarak, Türkiye’deki büyükşehirlerin afete müdahale konusunda aynı hazırlığı yaparak zararları asgariye indirmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.