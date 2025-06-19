Başkan Yıldırım’dan Açıklamalar Geldi

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Süper Lig ekibi Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. HT Spor’a konuşan Yıldırım, takımının durumunu değerlendirdiği açıklamalarla dikkat çekti. Yıldırım, “Takımımız şu an üçüncü sırada. Bu durum, Galatasaray’ın şampiyonluğundan daha anlamlı” dedi. Yıldırım, yapılan başarıların diğer Anadolu kulüplerine örnek olacağını vurguladı. Ayrıca, “Thomas Reis başta olmak üzere tüm oyuncularımı ve personelimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, sözlerine “Biz doğru yoldayız” diyerek devam etti. “Güzel bir yapılanma yapıyoruz. Ligi üçüncü sırada bitirince çıta yükseldi. Avrupa’da gruplara kalmak istiyoruz. Eğer kalırsak, güçlü rakiplerle oynamayı hedefliyoruz. Bu yönde gerekli kadroyu kurmak istiyoruz. Ekibimle birlikte bu süreçte başarılı olacağımıza inanıyorum” diye ekledi.

Yıldırım, harcama limitleri hakkında da önemli eleştirilerde bulundu. “TFF’yi kınıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çok yüksek harcama limitleri veriliyor. Bu kadar iyi kadro varken bile yetersiz kalıyorlar ve yüksek limit vermeye devam ediyorlar. Samsunspor’un sıfır borcu var. Bize 10’da 1’i harcama limiti veriliyor. Taraftarım haklı olarak iyi transferler bekliyor. Biz bu durumu nasıl aşacağız?” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI VE MEDYA TEPKİSİ

Ayrıca, Fenerbahçe maçıyla ilgili de yorumda bulunan Yıldırım, “Fenerbahçe bizi yenemediği için saldırıya uğradım. Fenerbahçe medyasına teşekkür ediyorum; benim bedava reklamımı yapıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Fenerbahçe medyası benimle uğraştığı sürece ben hep gündemde olurum” dedi.