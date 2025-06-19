Başkan Yıldırım, Ligi Renkli Hale Getirdi

YÜKSEL YILDIRIM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Süper Lig takımlarından Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair önemli görüşlerini paylaştı. HT Spor ile yaptığı söyleşide, takımının ligde üçüncülük konumunun Galatasaray’ın şampiyonluğundan daha kıymetli olduğunu belirtti. Yıldırım, “Lige bir renk getirdik. Biz diğer Anadolu kulüplerine örnek olduk. Onlar da bizim yaptığımızı yapabilirler. Thomas Reis başta olmak üzere tüm oyuncularımı ve personelimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

DOĞRU YOLDAYIZ

Başkan Yıldırım, “Biz doğru yoldayız” diyerek açıklamalarına devam etti. “Güzel bir yapılanma yapıyoruz. Ligi çok hızlı bir şekilde üçüncü sırada bitirince çıta yükseldi. Avrupa’da gruplara kalmak istiyoruz. Kalırsak güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda yeterli kadroyu kurmayı planlıyoruz. Ekibimle birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Harcama limitleri hakkında eleştiride bulunan Yıldırım, “TFF’yi kınıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye inanılmaz harcama limiti veriliyor. Ellerinde bu kadar iyi kadro varken yetmiyor, hâlâ yüksek limit vermeye devam ediyor. Samsunspor’un sıfır borcu var. Bize 10’da 1’i harcama limiti veriliyor. Taraftarım haklı olarak şimdi iyi transferler bekliyor. Biz nasıl yapacağız?” dedi.

FENERBAHÇE MAÇI ÜZERİNE YORUMLAR

Fenerbahçe maçıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Yıldırım, “Fenerbahçe bizi yenemedi diye saldırıya uğradım. Buradan Fenerbahçe medyasına teşekkür ediyorum. Benim bedava reklamımı yapıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Fenerbahçe medyası benimle uğraştığı sürece ben hep gündem olurum” diye ekledi.