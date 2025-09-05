Başkandan Zabıta Haftası Kutlaması

ZABITA HAFTASI KUTLAMASI

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Haftası sebebiyle personel ile buluştu. Zabıta Haftasını çalışanların odasını ziyaret ederek kutlayan Başkan Topal, “Vatandaşların güvenliği, sağlığı her şeyden önce sizlerin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Zabıta, çarşıda, markette, pazarda vatandaşımızın ilk başvuracağı, güveneceği kişidir. Sizlere teşekkür ediyor ve haftanızı kutluyorum” sözlerini iletti. Bu ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan da katıldı.