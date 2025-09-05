Haberler

Başkandan Zabıta Haftası Kutlaması

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Haftası sebebiyle personel ile buluştu. Zabıta Haftasını çalışanların odasını ziyaret ederek kutlayan Başkan Topal, “Vatandaşların güvenliği, sağlığı her şeyden önce sizlerin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Zabıta, çarşıda, markette, pazarda vatandaşımızın ilk başvuracağı, güveneceği kişidir. Sizlere teşekkür ediyor ve haftanızı kutluyorum” sözlerini iletti. Bu ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan da katıldı.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

