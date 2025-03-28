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Başkanın Aracı Kargo Minibüsüyle Çarpıştı

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

Aksaray’da, CHP’li Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz’ın kullandığı makam aracı, Yeni Sanayi Sitesi civarındaki kavşakta, üniversite yönüne dönerken sanayi yönünde ilerleyen bir kargo minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından makam aracı, bahçe duvarına çarparak takla attı ve hurdaya döndü.

YARALI DURUMDA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada belediye başkanı yaralandı ve diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı belediye başkanını ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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