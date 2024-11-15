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Spor

Başkanın Ceza İtirazı Kaldırıldı!

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TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF, Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasında gerçekleşen maçta yaşanan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) başkan Memik Yılmaz’a 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası verdiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, eksik inceleme gerekçesiyle Memik Yılmaz’ın cezasının kaldırıldığı belirtildi.

Cezanın kaldırılmasının ardından, ikili yargılama sistemine göre dosyanın yeniden ele alınması için PFDK’ye gönderildiği bilgisi verildi. Aynı müsabakada Gaziantep FK’ye de aynı sebepten dolayı verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının iptal edilerek disiplin kuruluna yeniden incelenmesi için iletildiği ifade edildi.

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