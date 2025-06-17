Başkanlık Açıklaması Yanlış Bilgilendirme Sağlıyor

AÇIKLAMALARDAKİ HEDEF GÖSTERİMİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında öne sürdüğü iddialara ilişkin bir değerlendirme yaptı. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın ürünüdür” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Sayın Özel’in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel’in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir” denildi.

GÜRLÜK’ÜN GÖREVİ VE KAMU GÖREVLERİ

Açıklamada, Özgür Özel’in Akın Gürlek hakkında ortaya koyduğu iddialarla ilgili şu noktalara yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul’da terör ve örgütlü suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir.” Ayrıca, “İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir. Halihazırda İstanbul’da, başta İBB olmak üzere belediyelerin İstanbul Adliyesi ile bu kapsamda iş birlikleri devam etmektedir.” denildi.

LİMAN ZİYARETİ VE MANİPÜLASYON TACİZİ

Buna ek olarak, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek’in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir.” vurgulandı. Ayrıca, “Sayın Gürlek’in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini Sayın Özel’in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.” denildi.

KAMU LOJMANLARININ KULLANIMI

Açıklamanın son kısmında ise Özgür Özel’in İstanbul’da yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını amacına aykırı bir şekilde kullanma çabasına karşılık, “Ana muhalefet liderinin, İstanbul’da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur. Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır.” ifadesi yer aldı. Söz konusu lojmanın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanıldığı belirtildi.