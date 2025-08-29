(Başkanlık) – Ahmet Davutoğlu, “Tel Aviv’e giden yol Washington’dan geçer” dedi. Türkiye, İsrail’e karşı durmalıdır, aksi halde tehdit altındayız. Davutoğlu, TBMM’de önemli bir açıklama yaptı. “Türkiye, tavır almazsa utanç verici bir tablo oluşur” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. Ticareti durdurmak için eylem çağrısı yaptı. “Komisyon bizi çağırırsa düşüncelerimizi paylaşırız” dedi

DAVUTOĞLU’NDAN AMERİKA’YA BASKI ÇAĞRISI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Tel Aviv’e giden yol Washington’dan geçer. Bugün bu soykırımı durduracak yegane ülke Washington’dır ve Trump’tır. Türkiye’nin Amerika üzerinde baskı yapması halinde bir ateşkes şansı var” diyerek, Türkiye’nin İsrail’e gerekli mesajları vermesi gerektiğini açıkladı. Davutoğlu, Türkiye’nin İsrail’in Suriye’ye yaptığı saldırılara karşı durması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti İsrail’in Suriye’ye dönük bütün saldırılarına karşı elindeki bütün gücüyle Suriye’nin yanında yer almak durumunda” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE HAREKETİN ÖNEMİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı, TBMM’de Gazze konulu basın toplantısında, 7 Ekim’deki olaylar sonrasında iktidara çağrıda bulunduklarını belirtti. “12 maddelik bir açıklama yaparak şu önlemleri alın dedik. Önlemlerimiz arasında İsrail ile ticareti derhal kesin, İsrail’e limanları kapatın, hava sahasını kapatın” dedi. Davutoğlu, önerilerinin dikkate alınmadığını ve Türkiye’nin şu an işgal altındaki topraklarda inandırıcılığını kaybettiğini vurguladı.

ULUSLARARASI TİCARET RAKAMLARI

İsrail’e yapılan ticaretin Türkiye’yi beklenmedik bir duruma soktuğunu söyleyen Davutoğlu, “BM verilerine göre Türkiye, Çin, Amerika, Almanya ve İtalya’dan sonra İsrail’e en çok ticaret yapan 2,8 milyar dolarla ikinci sıradadır” ifadesini kullandı. Davutoğlu, “Bugün, ‘Türkiye İsrail’e destek sağlayan ülkeler arasında zikredilir hale gelmiş’ demek acı bir gerçek” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA STRATEJİK ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ile irtibat kurmasını öneren Davutoğlu, “Eğer layıkıyla bir etki gücümüz olsaydı, Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurabiliyor olacaktık” ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemlerde Türkiye’nin etkisinin bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, şimdiki durumu eleştirdi.

DAVUTOĞLU’NDAN HERKESİ BİRLEŞMEYE DAVET

Davutoğlu, TBMM’deki oturumda duygu ve düşüncelerini paylaşmanın kritik olduğunu belirtti. “Ne olur torunlarımızın, çocuklarımızın gelecekte yüzleri eğik kalmayacak bir politika sürdürün” çağrısında bulundu. Davutoğlu, “İleri adımlar atmak için gereken bir konu” diyerek sert müeyyideler uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM’YE DAVET VE ÖNERİLER

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, “Eğer komisyon bizi çağırırsa bütün tecrübemizi, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız” diyerek, toplantıya katılım sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Ayrıca, komisyonda daha geniş bir katılımın önemine değindi.

ÇİFT VATANDAŞLIK VE ANAYASAL TEMELLER

Davutoğlu, çift vatandaşlıkın anayasal bir konu olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde geniş tutulmalı” dedi. Türkiye’de terörün sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, “Anayasamızın bütünüyle yenilenmesi gerekiyor ve bu yenilenmenin içine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dahil olmalı” şeklinde konuştu.